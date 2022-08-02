◆軟式野球 社会を明るくする運動第４８回旭川児童大会（７月３０、３１日・旭川ドリームスタジアムほか）

▽１回戦 近一 不戦勝 東光、近文１７―８春光、東五条１２―５啓明、新富１０―０神居・大有合同、愛宕東 不戦勝 陵雲、東川大雪２６―０春光台、三小８―７末広・永山中央合同、東豊９―５共栄、当麻・緑が丘合同１０―１永山西、忠和８―５愛別、旭稜８―６千代田・永山南合同▽２回戦 近一６―５東聖、東五条９―５近文、新富１１―５末広北・北鎮合同、愛宕東９―５西御料地、東川大雪６―０美瑛、三小４―３東豊、当麻・緑が丘合同１５―３忠和、神楽５―３旭稜▽３回戦 東五条４―３近一、愛宕東１３―６新富、東川大雪８―０三小、神楽１０―５当麻・緑が丘合同