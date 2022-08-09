　◆朝野球　おはよう野球下期大会（１～４、５日・花咲グラウンドほか）
　◇Ａ級▽優勝決定戦決勝　旭川ドジャース３―２山商　　
　◇Ｂ級▽優勝決定戦１回戦　旭川ホームストーリー４―２旭川レインディアーズ▽同決勝　旭川ホームストーリー３―１スーパーマン▽総合優勝決定戦　旭川ホームストーリー３―３ＳＨＡＫＡ
　◇Ｃ級▽リーグ戦　ボンズ　不戦勝　ジャポン▽優勝決定戦１回戦　常夏ドナルドチャンプス１１―３コンバットクラブ▽同決勝　グリフォン　没収試合　常夏ドナルドチャンプス▽総合優勝決定戦　グリフォン６―３旭川トヨペット