◆朝野球 おはよう野球下期大会（１～４、５日・花咲グラウンドほか）

◇Ａ級▽優勝決定戦決勝 旭川ドジャース３―２山商

◇Ｂ級▽優勝決定戦１回戦 旭川ホームストーリー４―２旭川レインディアーズ▽同決勝 旭川ホームストーリー３―１スーパーマン▽総合優勝決定戦 旭川ホームストーリー３―３ＳＨＡＫＡ

◇Ｃ級▽リーグ戦 ボンズ 不戦勝 ジャポン▽優勝決定戦１回戦 常夏ドナルドチャンプス１１―３コンバットクラブ▽同決勝 グリフォン 没収試合 常夏ドナルドチャンプス▽総合優勝決定戦 グリフォン６―３旭川トヨペット