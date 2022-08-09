◆軟式野球 社会を明るくする運動第４８回旭川児童大会（１日・旭川ドリームスタジアム）
▽準決勝 愛宕東７―６東五条、東川大雪１６―２神楽▽決勝 東川大雪１１―１愛宕東
軟式野球 社会を明るくする運動第４８回旭川児童大会（１日・旭川ドリームスタジアム）
2022/08/09
◆軟式野球 社会を明るくする運動第４８回旭川児童大会（１日・旭川ドリームスタジアム）
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