　◆弓道　第４３回旭川夏季大会（１１日・東光公園武道館）
　【男子】◇団体▽高校　①旭農Ａ②旭実Ａ③旭実Ｂ◇個人▽高校　①田西奏流②山本③長内④長谷川⑤荒井⑥高橋
　【女子】◇団体▽高校　①旭南Ｂ②旭藤星Ｂ③旭農Ｃ◇個人▽高校　①門脇市花②中島③山本④松田⑤浜野⑥早川
　【男女混合】◇団体▽一般　①梓会②桑弓会③弓魂会◇個人▽一般４段以下　①宮腰卓②奥山③沢田▽５段以上　①原かおり②西股③菅原
　◇射道奨励賞▽高校男子　田西奏流（旭農）▽同女子　山本有藍（旭商）▽一般男子　奥山翔平▽同女子　中村美月◇最優秀新人賞　山本有藍（旭商）