◆弓道 第４３回旭川夏季大会（１１日・東光公園武道館）

【男子】◇団体▽高校 ①旭農Ａ②旭実Ａ③旭実Ｂ◇個人▽高校 ①田西奏流②山本③長内④長谷川⑤荒井⑥高橋

【女子】◇団体▽高校 ①旭南Ｂ②旭藤星Ｂ③旭農Ｃ◇個人▽高校 ①門脇市花②中島③山本④松田⑤浜野⑥早川

【男女混合】◇団体▽一般 ①梓会②桑弓会③弓魂会◇個人▽一般４段以下 ①宮腰卓②奥山③沢田▽５段以上 ①原かおり②西股③菅原

◇射道奨励賞▽高校男子 田西奏流（旭農）▽同女子 山本有藍（旭商）▽一般男子 奥山翔平▽同女子 中村美月◇最優秀新人賞 山本有藍（旭商）