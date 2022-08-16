◆アーチェリー 第６回北海道小中学生選手権大会（１１日・花咲洋弓場）

【男子】▽小学生 ①酒井春人（帯広稲田）②村林（鷹栖北野）③リアンジン（清水御影）▽中学生３０㍍＋１８㍍ ①守谷優森（明星）②小松（春光台）▽同３０㍍＋３０㍍ ①中村暁至（幕別札内）▽同５０㍍＋３０㍍ ①石沢到流（愛宕）▽小中学生 ①工藤雅己（千歳みどり台小）②景山（千歳高台小）③橋本（千歳高台小）④小林（千歳緑小）⑤小田桐（芽室小）⑥遠国（芽室中）

【女子】▽中学生 ①水岡凛（広陵）