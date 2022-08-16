◆テニス 旭川オープンダブルス大会（７日・花咲コート）

【男子】▽Ａ級 ①東幸徳・武田芳昌（日本製紙）②村上・潮（旭川ガス）③上野・伊藤（あんこぼーる）③栃内・本多（ＭＭＴＣ）▽Ｂ級 ①神山凌平・次田有佑（個人）②古舘・穐山（ＤＺＴＢＮ）③野村・鈴木（旭川テニス協会・スウィング！スウィング！）③佐藤・金（個人・あーる３０）

【女子】▽一般 ①高島徳容・高沢真里奈（宮の森・日本製紙）②今田・高山（モカ・Ｎｅｘｕｓ）③上村・松浦（宮の森）③斉藤・栃内（旭医ＯＧ）▽４５歳以上 ①立花法子・高倉由枝（ＡＣＬ・モカ）②上山・臼木（テニス・ラボ・カムイの盛）③清野・酒井（ジョイ）③笠原・境（ヴェリー・ベリー）