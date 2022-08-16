◆ソフトテニス 第５２回北海道高校新人選手権大会旭川地区予選会（６、７日・花咲コート）

【男子】▽ダブルス ①菅原一護・服部恵悟（旭実）②辻岡・和泉田（旭東）③熊谷・多田（旭実）③小山田・箱石（旭商）▽シングルス ①川原和馬（旭工）②和泉田（旭東）③達野（旭工）③鎌倉（旭実）

【女子】▽ダブルス ①神谷亜美・杉本夢華（旭実）②杉本姫・清水（旭実）③増茂・長尾（旭東）③田中・小山（旭実）▽シングルス ①杉本姫華（旭実）②後藤（旭東）③清水（旭実）③杉本夢（旭実）