◆軟式野球 太陽グループ杯少年大会旭川支部予選大会（１２～１４日・当麻球場ほか）

▽１回戦 春光台１２―１１西御料地、東聖 不戦勝 陵雲、新富１２―０忠和、啓明 不戦勝 当麻・緑が丘合同、永山西５―４神楽、愛別３―１近文、神居・大有合同１―０春光、東光 不戦勝 共栄、東川大雪９―１千代田・永山南合同、東豊１３―０末広・永山中央合同、近一８―４三小▽２回戦 愛宕東１４―４春光台、新富１２―８東聖、美瑛７―４啓明、東五条８―３永山西、愛別１３―３末広北・北鎮合同、神居・大有合同７―５東光、東川大雪１５―０東豊、近一 不戦勝 比布▽３回戦 新富１０―０愛宕東、東五条１０―０美瑛、愛別１０―０神居・大有合同、東川大雪２２―０近一▽準決勝 新富４―０東五条、東川大雪１１―０愛別▽決勝 東川大雪１６―０新富