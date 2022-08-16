◆軟式野球 太陽グループ杯少年大会旭川支部予選大会（１２～１４日・当麻球場ほか）
▽１回戦 春光台１２―１１西御料地、東聖 不戦勝 陵雲、新富１２―０忠和、啓明 不戦勝 当麻・緑が丘合同、永山西５―４神楽、愛別３―１近文、神居・大有合同１―０春光、東光 不戦勝 共栄、東川大雪９―１千代田・永山南合同、東豊１３―０末広・永山中央合同、近一８―４三小▽２回戦 愛宕東１４―４春光台、新富１２―８東聖、美瑛７―４啓明、東五条８―３永山西、愛別１３―３末広北・北鎮合同、神居・大有合同７―５東光、東川大雪１５―０東豊、近一 不戦勝 比布▽３回戦 新富１０―０愛宕東、東五条１０―０美瑛、愛別１０―０神居・大有合同、東川大雪２２―０近一▽準決勝 新富４―０東五条、東川大雪１１―０愛別▽決勝 東川大雪１６―０新富
◆軟式野球 太陽グループ杯少年大会旭川支部予選大会（１２～１４日・当麻球場ほか）
2022/08/16
◆軟式野球 太陽グループ杯少年大会旭川支部予選大会（１２～１４日・当麻球場ほか）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆軟式野球 第１０回旭川ドリームスタジアム杯少年大会（９～１１日・旭川ドリームスタジアムほか）
- ◆軟式野球 太陽グループ杯少年大会旭川支部予選大会（１２～１４日・当麻球場ほか）
- ◆朝野球 おはよう野球大会王座決定戦（８、１１日・花咲グラウンド）
- ◆軟式野球 東日本１部旭川支部予選大会（１３、１４日・東光公園第２球場ほか）
- ◆軟式野球 東日本２部旭川支部予選大会（１３日・旭川ドリームスタジアム）
- ◆テニス 会長杯シングルス大会（１１、１４日・花咲コート）
- ◆テニス 第４回ベテラン大会（１３日・花咲コート）
- ◆テニス 旭川オープンダブルス大会（７日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第５２回北海道高校新人選手権大会旭川地区予選会（６、７日・花咲コート）
- ◆ソフトテニス 第３３回中学校学年別団体対抗戦（８、９日・花咲コート）
- ◆体操競技・新体操 第５７回旭川市選手権大会兼高体連旭川支部秋季大会兼第２５回北海道ジュニア地区交流大会（１３日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆卓球 北海道選手権大会ジュニアの部予選（１３日・鷹栖町総合体育館）
- ◆アーチェリー 第５回全日本ゴールデンエイジカップ大会北海道地区大会（１１日・花咲洋弓場）
- ◆アーチェリー 第６回北海道小中学生選手権大会（１１日・花咲洋弓場）
- ◆弓道 第４３回旭川夏季大会（１１日・東光公園武道館）
- ◆パークゴルフ 第２４回開場記念杯大会（７月１８日・神楽山パークゴルフコース）