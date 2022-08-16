◆軟式野球 第１０回旭川ドリームスタジアム杯少年大会（９～１１日・旭川ドリームスタジアムほか）

▽１回戦 春光台１１―１共栄、愛別６―３末広北・永山南合同、啓明７―０東町、春光６―４美瑛、神居・大有合同８―７当麻・緑が丘合同、陵雲３―２末広、東豊１２―０永山西、神楽１４―１３忠和▽２回戦 愛別１３―０春光台、春光１０―０啓明、神居・大有合同５―２陵雲、神楽５―３東豊▽準決勝 春光２２―０愛別、神楽５―３神居・大有合同▽決勝 神楽１４―７春光