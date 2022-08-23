◆剣道 第４８回旭川神社祭典奉納少年大会（１６日・旭川中体育館）

【男女混合】▽小学生低学年 ①植根福富（永山西）②乙部（すずらん）③前山（剣風会）③今井（永山西）▽同高学年 ①太田祥生（鷹栖）②南本（剣風会）③谷口（剣風会）③上田（永山西）

【男子】▽中学生 ①佐々木春路（永山西）②岡本（永山西）③羽田（剣風会）③浜岡（鷹栖）

【女子】▽中学生 ①今井美桜（永山西）②迫愛（すずらん）③中野（剣風会）③迫玲（ずずらん）