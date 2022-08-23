◆パークゴルフ 第２４回夏季大会（１１日・神楽山パークゴルフ）

【男子】①荒木千晴②川瀬仁③小西信司④津軽修一⑤髙田米雄⑥寺越英一⑦稲垣泰⑧上平国男⑨的場永治⑩千種隆

【女子】①後藤百合子②酒井恵子③成田澄江④武田富志子⑤津軽三枝子⑥猪野礼子⑦小田知津子⑧秋山輝子⑨沢出由美子⑩狩野佳子