◆軟式野球 高木スポーツ旗争奪中学校新人戦大会（２０日・東光公園第２球場）

▽準決勝 神楽・東光合同１１―３光陽、永山南６―５愛宕▽決勝 神楽・東光合同１―０永山南◇個人賞▽最優秀選手賞 古川照瑛（神楽）▽優秀選手賞 豊山彰斗（神楽）、木村旬（永山南）▽敢闘賞 以後瑛太（愛宕）、沼田侑磨（光陽）▽高木スポーツ賞 工藤勇（永山南）、大下凛音（光陽）、秋山瑛紀（愛宕）