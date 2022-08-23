　◆朝野球　おはよう野球末広大会（１８～２１日・花咲グラウンドほか）
　◇Ａ級▽１回戦　旭川ドジャース４―０旭川ＧＴＯ、旭川コンバット５―１ダイヤモンドプレイヤーズ
　◇Ｂ級▽１回戦　ＪＲ旭川運転所４―１スコーピオンズ、スラッカーズ４―３旭川レインディアーズ、ソルジャー５―１須田製版旭川支社、ジョーカー４―４旭川ヤンキース（抽選でジョーカーの勝ち）、旭川ホームストーリー８―４スーパーマン▽２回戦　スラッカーズ　不戦勝　９２イヤーズ
　◇Ｃ級▽１回戦　金田自動車４―３石田兼松八興建設、ドルフィンズ５―１ランダム、グリフォン　不戦勝　常夏ドナルドチャンプス、まるせんゲーリックＯＢ会２１―４ジャポン、ビートルズ　不戦勝　コンバットクラブ、旭川トヨペット７―５Ｔ・Ｋ、ヒート８―５ゴールデンボールズ、プッシーキャッツ６―１あぶさんず