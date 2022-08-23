　◆軟式野球　第１５回ちびっこ甲子園大会（１１、２０、21日・スタルヒン球場ほか）
　◇ちびっこ▽１回戦　さほっＴＥＥ’ｓ１３―１２旭ちび▽準決勝　滝新ちび１５―９旭川中央ちび、さほっＴＥＥ’ｓ１１―４上富良野ちび▽決勝　滝新ちび１４―１３さほっＴＥＥ’ｓ
　◇ジュニア▽１回戦　上富良野１３―０北鎮・末広北、忠和５―１末広、近文　不戦勝　神居・大有、和寒１０―０旭川中央ジュニア▽準決勝　忠和９―１上富良野、近文３―２和寒▽決勝　近文８―４忠和