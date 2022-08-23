◆軟式野球 第１５回ちびっこ甲子園大会（１１、２０、21日・スタルヒン球場ほか）
◇ちびっこ▽１回戦 さほっＴＥＥ’ｓ１３―１２旭ちび▽準決勝 滝新ちび１５―９旭川中央ちび、さほっＴＥＥ’ｓ１１―４上富良野ちび▽決勝 滝新ちび１４―１３さほっＴＥＥ’ｓ
◇ジュニア▽１回戦 上富良野１３―０北鎮・末広北、忠和５―１末広、近文 不戦勝 神居・大有、和寒１０―０旭川中央ジュニア▽準決勝 忠和９―１上富良野、近文３―２和寒▽決勝 近文８―４忠和
◆軟式野球 第１５回ちびっこ甲子園大会（１１、２０、21日・スタルヒン球場ほか）
2022/08/23
◆軟式野球 第１５回ちびっこ甲子園大会（１１、２０、21日・スタルヒン球場ほか）
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