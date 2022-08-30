◆バレーボール 第２０回北海道スポーツ少年団交流大会上川管内予選（２８日・リアルター夢りんご体育館）

【男子】▽１回戦 神楽岡２―０富良野▽準決勝 永小２―０名寄、神楽岡２―０士別・剣淵・和寒合同▽決勝 永小２―０神楽岡

【女子】▽１回戦 旭川２―１名寄東、ひがしかわ２―０中富良野、緑新２―０富良野、名寄西２―０永小▽準決勝 旭川２―０ひがしかわ、名寄西２―０緑新▽決勝 旭川２―１名寄西