　◆陸上競技　第３８回高体連旭川支部秋季大会（２７、２８日・深川陸上競技場）
　【男子】　▽１００㍍　①安藤辿（旭龍谷）②安藤（旭商）③中瀬（旭大高）▽２００㍍　①安藤凜（旭商）②岡平（富良野緑峰）③池田（旭大高）▽４００㍍　①太田真輝（旭大高）②寺井（富良野緑峰）③小野田（旭工）▽８００㍍　①武田和寿（旭実）１分５８秒１３＝大会記録②鴈田（旭大高）③小野寺（旭大高）▽１５００㍍　①武田和寿（旭実）②遠藤（旭北）③鴈田（旭大高）▽５０００㍍　①後藤凌成（旭工）②佐藤（旭大高）③松家（旭西）▽１１０㍍障害　①佐藤颯（旭大高）②木村（留萌）③大久保（旭商）▽４００㍍障害　①荒木関貫太（旭大高）②西村（旭東）③桜井（旭西）▽３０００㍍障害　①遠藤優太（旭北）②後藤（旭工）③佐藤（旭大高）▽４００㍍リレー　①旭龍谷②旭東③旭工▽１６００㍍リレー　①旭大高②富良野緑峰③旭龍谷▽走り高跳び　①河原朋夢（富良野）②領家（旭商）②豊崎（旭大高）▽走り幅跳び　①中瀬遥（旭大高）②岡崎（旭大高）③藤田（旭北）▽三段跳び　①岡崎颯（旭大高）②藤田（旭北）③高橋（留萌）▽砲丸投げ　①渡辺紗斗（旭大高）②林（旭大高）③原田（富良野）▽円盤投げ　①遠藤琥珀（羽幌）②渡辺（旭大高）③谷（旭農）▽ハンマー投げ　①遠藤琥珀（羽幌）②今井（旭東）③林（旭大高）▽やり投げ　①岩本創真（旭商）②兼平（旭東）③原田（富良野）
　【女子】▽１００㍍　①菊地美羽（旭大高）②東（旭龍谷）③松本（旭大高）▽２００㍍　①田野葵（旭大高）②松本（旭大高）③東（旭龍谷）▽４００㍍　①田野葵（旭大高）②菊地（旭大高）③笠原（旭龍谷）▽８００㍍　①二色悠楽（旭龍谷）②大沼（旭龍谷）③中山（旭北）▽１５００㍍　①藤田柚希（旭龍谷）②塩原（旭龍谷）③中山（旭北）▽３０００㍍　①本田愛咲緋（旭龍谷）②丸山（旭龍谷）③岩戸（旭北）▽１００㍍障害　①畠山瑚舶（旭大高）②釜沢（旭大高）③菅（旭南）▽４００㍍障害　①和泉蓮那（旭大高）②村山（旭東）③原田（旭東）▽５０００㍍競歩　①片桐悠花（旭東）②田之岡（旭商）▽４００㍍リレー　①旭大高②旭龍谷③羽幌▽１６００㍍リレー　①旭大高②旭龍谷③旭東▽走り高跳び　①畠山紅杏（旭大高）②松井（旭北）③畠山瑚（旭大高）▽棒高跳び　①岸菜月（旭龍谷）▽走り幅跳び　①須藤ひなた（旭龍谷）②山田（旭大高）③石川（旭大高）▽三段跳び　①須藤ひなた（旭龍谷）②石川（旭大高）③荒川（旭北）▽砲丸投げ　①斎藤愛夏（富良野）②野村（旭大高）③大田（旭農）▽円盤投げ　①大田穂乃華（旭農）②佐藤（旭南）③野村（旭大高）▽ハンマー投げ　①佐藤陽菜（旭南）②鎌田（羽幌）③森田（旭西）▽やり投げ　①斎藤愛夏（富良野）②大丸（上川）③藤田（旭西）