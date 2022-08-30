◆陸上競技 第３８回高体連旭川支部秋季大会（２７、２８日・深川陸上競技場）

【男子】 ▽１００㍍ ①安藤辿（旭龍谷）②安藤（旭商）③中瀬（旭大高）▽２００㍍ ①安藤凜（旭商）②岡平（富良野緑峰）③池田（旭大高）▽４００㍍ ①太田真輝（旭大高）②寺井（富良野緑峰）③小野田（旭工）▽８００㍍ ①武田和寿（旭実）１分５８秒１３＝大会記録②鴈田（旭大高）③小野寺（旭大高）▽１５００㍍ ①武田和寿（旭実）②遠藤（旭北）③鴈田（旭大高）▽５０００㍍ ①後藤凌成（旭工）②佐藤（旭大高）③松家（旭西）▽１１０㍍障害 ①佐藤颯（旭大高）②木村（留萌）③大久保（旭商）▽４００㍍障害 ①荒木関貫太（旭大高）②西村（旭東）③桜井（旭西）▽３０００㍍障害 ①遠藤優太（旭北）②後藤（旭工）③佐藤（旭大高）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②旭東③旭工▽１６００㍍リレー ①旭大高②富良野緑峰③旭龍谷▽走り高跳び ①河原朋夢（富良野）②領家（旭商）②豊崎（旭大高）▽走り幅跳び ①中瀬遥（旭大高）②岡崎（旭大高）③藤田（旭北）▽三段跳び ①岡崎颯（旭大高）②藤田（旭北）③高橋（留萌）▽砲丸投げ ①渡辺紗斗（旭大高）②林（旭大高）③原田（富良野）▽円盤投げ ①遠藤琥珀（羽幌）②渡辺（旭大高）③谷（旭農）▽ハンマー投げ ①遠藤琥珀（羽幌）②今井（旭東）③林（旭大高）▽やり投げ ①岩本創真（旭商）②兼平（旭東）③原田（富良野）

【女子】▽１００㍍ ①菊地美羽（旭大高）②東（旭龍谷）③松本（旭大高）▽２００㍍ ①田野葵（旭大高）②松本（旭大高）③東（旭龍谷）▽４００㍍ ①田野葵（旭大高）②菊地（旭大高）③笠原（旭龍谷）▽８００㍍ ①二色悠楽（旭龍谷）②大沼（旭龍谷）③中山（旭北）▽１５００㍍ ①藤田柚希（旭龍谷）②塩原（旭龍谷）③中山（旭北）▽３０００㍍ ①本田愛咲緋（旭龍谷）②丸山（旭龍谷）③岩戸（旭北）▽１００㍍障害 ①畠山瑚舶（旭大高）②釜沢（旭大高）③菅（旭南）▽４００㍍障害 ①和泉蓮那（旭大高）②村山（旭東）③原田（旭東）▽５０００㍍競歩 ①片桐悠花（旭東）②田之岡（旭商）▽４００㍍リレー ①旭大高②旭龍谷③羽幌▽１６００㍍リレー ①旭大高②旭龍谷③旭東▽走り高跳び ①畠山紅杏（旭大高）②松井（旭北）③畠山瑚（旭大高）▽棒高跳び ①岸菜月（旭龍谷）▽走り幅跳び ①須藤ひなた（旭龍谷）②山田（旭大高）③石川（旭大高）▽三段跳び ①須藤ひなた（旭龍谷）②石川（旭大高）③荒川（旭北）▽砲丸投げ ①斎藤愛夏（富良野）②野村（旭大高）③大田（旭農）▽円盤投げ ①大田穂乃華（旭農）②佐藤（旭南）③野村（旭大高）▽ハンマー投げ ①佐藤陽菜（旭南）②鎌田（羽幌）③森田（旭西）▽やり投げ ①斎藤愛夏（富良野）②大丸（上川）③藤田（旭西）