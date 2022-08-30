　◆ソフトテニス　第４８回ルーセント杯中学生選手権（２７日・花咲コート）
　【男子】▽準々決勝　沖中・西原（広陵）３―１加藤・小野寺（旭川）、伊瀬谷・芥川（東陽）３―１加藤・早川（光陽）、浜本・横尾（広陵）３―２石川・小林（愛宕）、大村・高橋（旭教大付属）３―０寺田・石場（神楽）▽準決勝　沖中・西原３―０伊瀬谷・芥川、大村・高橋３―０浜本・横尾▽決勝　沖中・西原３―２大村・高橋
　【女子】▽準々決勝　井沢・松橋（旭教大付属）　棄権　宮川・青山（永山）、佐藤・秡川（広陵）３―２野元・川村（啓北）、高橋・貴田（広陵）３―０山・笹村（明星）、森川・熊谷（啓北）３―１高松・目黒（広陵）▽準決勝　井沢・松橋３―１佐藤・秡川、森川・熊谷３―１高橋・貴田▽決勝　井沢・松橋３―０森川・熊谷