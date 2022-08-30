◆ソフトテニス 第４８回ルーセント杯中学生選手権（２７日・花咲コート）
【男子】▽準々決勝 沖中・西原（広陵）３―１加藤・小野寺（旭川）、伊瀬谷・芥川（東陽）３―１加藤・早川（光陽）、浜本・横尾（広陵）３―２石川・小林（愛宕）、大村・高橋（旭教大付属）３―０寺田・石場（神楽）▽準決勝 沖中・西原３―０伊瀬谷・芥川、大村・高橋３―０浜本・横尾▽決勝 沖中・西原３―２大村・高橋
【女子】▽準々決勝 井沢・松橋（旭教大付属） 棄権 宮川・青山（永山）、佐藤・秡川（広陵）３―２野元・川村（啓北）、高橋・貴田（広陵）３―０山・笹村（明星）、森川・熊谷（啓北）３―１高松・目黒（広陵）▽準決勝 井沢・松橋３―１佐藤・秡川、森川・熊谷３―１高橋・貴田▽決勝 井沢・松橋３―０森川・熊谷
◆ソフトテニス 第４８回ルーセント杯中学生選手権（２７日・花咲コート）
2022/08/30
◆ソフトテニス 第４８回ルーセント杯中学生選手権（２７日・花咲コート）
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