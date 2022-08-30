　◆卓球　北海道選手権大会旭川地区予選会（２８日・鷹栖町総合体育館）
　【男子】▽シングルス　①林（エレッズ旭川）②吉野（翔くんとゆかいな仲間達）③野原（翔くんとゆかいな仲間達）③徳島（旭北高）
　【女子】▽シングルス　①野藤（エレッズ旭川）②中田（エレッズ旭川）③清杉（緑が丘中）③寺田（旭実高）
　旭大高、旭明成、旭北、旭南が４強