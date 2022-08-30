◆軟式野球 全日本少年春季大会旭川支部予選（２８日・当麻球場）
▽１回戦 永山南６―２上川・愛別・比布中央、東川・美瑛１１―５神楽・東光▽決勝 永山南８―１東川・美瑛
忠和サンダースが優勝
◆軟式野球 全日本少年春季大会旭川支部予選（２８日・当麻球場）
2022/08/30
◆軟式野球 全日本少年春季大会旭川支部予選（２８日・当麻球場）
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