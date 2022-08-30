　◆朝野球　おはよう野球末広大会（２２～２９日・花咲グラウンドほか）
　◇Ａ級▽２回戦　旭川ドジャース　不戦勝　旭川ブルーインパルス、旭川インディアンス　不戦勝　山商、まるせんゲーリック４―３北斗星、旭川コンバット　不戦勝　ランカー▽準決勝　まるせんゲーリック８―４旭川ドジャース、旭川コンバット７―４旭川インディアンス▽決勝　旭川コンバット４―３まるせんゲーリック
　◇Ｂ級▽２回戦　ＪＲ旭川運転所３―２ソルジャー、アレックス７―０ジョーカー、旭川ホームストーリー９―１ＳＨＡＫＡ▽準決勝　スラッカーズ８―４ＪＲ旭川運転所、旭川ホームストーリー７―３アレックス▽決勝　旭川ホームストーリー８―６スラッカーズ
　◇Ｃ級▽２回戦　金田自動車１７―１ドルフィンズ、まるせんゲーリックＯＢ会２―１グリフォン、旭川トヨペット１２―２ビートルズ、プッシーキャッツ１２―５ヒート▽準決勝　まるせんゲーリックＯＢ会７―７金田自動車（抽選でまるせんゲーリックの勝ち）、プッシーキャッツ　不戦勝　旭川トヨペット▽決勝　プッシーキャッツ７―０まるせんゲーリックＯＢ会