◆朝野球 おはよう野球末広大会（２２～２９日・花咲グラウンドほか）

◇Ａ級▽２回戦 旭川ドジャース 不戦勝 旭川ブルーインパルス、旭川インディアンス 不戦勝 山商、まるせんゲーリック４―３北斗星、旭川コンバット 不戦勝 ランカー▽準決勝 まるせんゲーリック８―４旭川ドジャース、旭川コンバット７―４旭川インディアンス▽決勝 旭川コンバット４―３まるせんゲーリック

◇Ｂ級▽２回戦 ＪＲ旭川運転所３―２ソルジャー、アレックス７―０ジョーカー、旭川ホームストーリー９―１ＳＨＡＫＡ▽準決勝 スラッカーズ８―４ＪＲ旭川運転所、旭川ホームストーリー７―３アレックス▽決勝 旭川ホームストーリー８―６スラッカーズ

◇Ｃ級▽２回戦 金田自動車１７―１ドルフィンズ、まるせんゲーリックＯＢ会２―１グリフォン、旭川トヨペット１２―２ビートルズ、プッシーキャッツ１２―５ヒート▽準決勝 まるせんゲーリックＯＢ会７―７金田自動車（抽選でまるせんゲーリックの勝ち）、プッシーキャッツ 不戦勝 旭川トヨペット▽決勝 プッシーキャッツ７―０まるせんゲーリックＯＢ会