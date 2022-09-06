◆ソフトテニス 第１１回旭川しんきん杯小学生大会（３日・花咲コート）
【男子】▽４年生以下 ①南敦翔・木幡昊聖（名寄ピヤシリソフトテニス少年団）②大泉・鳩沢（
比布町ソフトテニス少年団）③村上・安藤（比布町ソフトテニス少年団）▽５・６年生 ①藤原悠綺
・佐々木准一（名寄ピヤシリソフトテニス少年団）②南・上島（名寄ピヤシリソフトテニス少年団）
③内野・初瀬尾（滝川ジュニア）③駒津・須賀（名寄ピヤシリソフトテニス少年団・和寒ソフトテニ
ス少年団）
【女子】▽４年生以下 ①前谷愛梨・上田しの（北見ソフトテニス少年団・札幌大麻ソフトテニス
少年団）②片桐・津野（北見ソフトテニス少年団）③岡崎・宮脇（北見ソフトテニス少年団）▽５・
６年生 ①土谷由茉・津志田紗（北見ソフトテニス少年団・名寄ピヤシリソフトテニス少年団）②荒
尾・大島（比布町ソフトテニス少年団）③平尾・古川（比布町ソフトテニス少年団）③勝見友・勝見
萌（比布町ソフトテニス少年団）
ソフトテニス 第１１回旭川しんきん杯小学生大会
2022/09/06
◆ソフトテニス 第１１回旭川しんきん杯小学生大会（３日・花咲コート）
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