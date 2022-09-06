◆ソフトテニス 秋季加盟団体戦（４日・花咲コート）
【男子】▽Ａ級 ①チーム鳥忠②旭実クラブＡ③ＹＤＫ③旭実クラブＢ▽Ｂ級 ①大成クラブＢ②
暁クラブＡ▽Ｃ級 ①暁クラブＢ②暁クラブＣ
【女子】▽Ａ級 ①旭実高Ａ②ＹＤＫ③ウィズ旭川▽Ｂ級 ①大成クラブＢ▽Ｃ級 ①当麻クラブ
②東旭川クラブ③ＧＯＧＯクラブ③旭川女子クラブＢ
ソフトテニス 秋季加盟団体戦
2022/09/06
◆ソフトテニス 秋季加盟団体戦（４日・花咲コート）
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