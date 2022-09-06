　◆ソフトテニス　秋季加盟団体戦（４日・花咲コート）
　【男子】▽Ａ級　①チーム鳥忠②旭実クラブＡ③ＹＤＫ③旭実クラブＢ▽Ｂ級　①大成クラブＢ②
暁クラブＡ▽Ｃ級　①暁クラブＢ②暁クラブＣ
　【女子】▽Ａ級　①旭実高Ａ②ＹＤＫ③ウィズ旭川▽Ｂ級　①大成クラブＢ▽Ｃ級　①当麻クラブ
②東旭川クラブ③ＧＯＧＯクラブ③旭川女子クラブＢ