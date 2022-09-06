◆軟式野球 旭川市中学校新人戦大会（３、４日・東明中グラウンドほか）

▽１回戦 神楽・東光１１―１神居、広陵 不戦勝 明星、中央２―１緑が丘、愛宕７―２春光台

・北門、光陽 不戦勝 忠和、東明２―１六合・啓北、永山・東陽１０―３旭川、永山南９―０旭教

大付属▽２回戦 神楽・東光７―０広陵、中央８―４愛宕、東明１４―２光陽、永山南３―０永山・

東陽