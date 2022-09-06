◆パークゴルフ 第１０回ペア大会ベストボール形式（８月２７日・神楽山パークゴルフ）
【男女】①五十嵐信行・蓬田静子②寺越栄一・橋本隆子③野間井健夫・佐々木容子④今堀一夫・髙
野静江⑤三井英二・角張由美子⑥後藤雅之・田代君子⑦上平国男・渡瀬洋子⑧大場新仁・宮崎一美⑨
横溝茂夫・横溝幸子⑩頓所豊・頓所優子
【男男】①新田哲也・安達一幸
【女女】①今恵子・山田久美子
パークゴルフ 第１０回ペア大会ベストボール形式（８月２７日・神楽山パークゴルフ）
2022/09/06
◆パークゴルフ 第１０回ペア大会ベストボール形式（８月２７日・神楽山パークゴルフ）
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