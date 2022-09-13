　◆バレーボール　道新カップ小学生大会（１０、11日・旭川小体育館ほか）
　【男子】▽決勝　永小２―０神楽岡
　【女子】▽１回戦　神楽岡２―０神居、永山西２―０永南▽２回戦　旭川２―０神楽岡、東光２―０永小、東神楽２―０末広北、緑新２―０永山西▽準決勝　旭川２―０東光、緑新２―０東神楽▽決勝　旭川２―０緑新　
　【男女混合】▽決勝　ひがしかわ２―０鷹栖北野