◆バレーボール 道新カップ小学生大会（１０、11日・旭川小体育館ほか）
【男子】▽決勝 永小２―０神楽岡
【女子】▽１回戦 神楽岡２―０神居、永山西２―０永南▽２回戦 旭川２―０神楽岡、東光２―０永小、東神楽２―０末広北、緑新２―０永山西▽準決勝 旭川２―０東光、緑新２―０東神楽▽決勝 旭川２―０緑新
【男女混合】▽決勝 ひがしかわ２―０鷹栖北野
◆バレーボール 道新カップ小学生大会（１０、11日・旭川小体育館ほか）
2022/09/13
◆バレーボール 道新カップ小学生大会（１０、11日・旭川小体育館ほか）
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