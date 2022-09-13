◆卓球 北海道選手権大会ダブルスの部旭川予選（１１日・鷹栖町総合体育館）
【男子】①林・中田（エレッズ旭川）②伊藤・中田（エレッズ旭川）③野原・浦崎（翔くんとゆかいな仲間達）③山田・木田（旭実高）
【女子】①伊藤・野藤（花咲クラブ・エレッズ旭川）②上田・佐藤（アスタリスク・陵雲クラブ）③清杉・清杉（旭北高・緑が丘中）③中田・伊藤（エレッズ旭川）
【男女混合】①林・野藤（エレッズ旭川）②中田・伊藤（エレッズ旭川・花咲クラブ）③桜庭・谷島（エレッズ旭川・旭北高）③伊藤・入沢（翔くんとゆかいな仲間達）
◆卓球 北海道選手権大会ダブルスの部旭川予選（１１日・鷹栖町総合体育館）
2022/09/13
◆卓球 北海道選手権大会ダブルスの部旭川予選（１１日・鷹栖町総合体育館）
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