　◆ソフトテニス　第７６回旭川市民大会（１１日・花咲コート）
　【男子】▽Ａ級　①藤木雅友・山方政信（鳥忠）②堀・山田（旭教大付属中）③岡侑・岡宇（旭実高）③椿原・菅原（札幌学院大・旭実クラブ）▽Ｂ級　①沖中瑛太・西原蒼太（末広北エース）②島田・菅原（個人）▽Ｄ級　①山崎航駕・松本佳大（旭川ジュニア）②山口・梅木（旭川ジュニア）
　【女子】▽一般　①佐々木唯衣・大平麻貴（旭教大）②山口・千田（ＳＴＳ）③西原・田中（旭商高・旭明成高）③西・北瀬（ＹＤＫ）▽Ｃ級　①野元よつ葉・森川智巴（啓北中）②高橋・貴田（末広北エース）③佐藤・祓川（末広北エース）③高松・目黒（末広北エース）▽Ｄ級　①三浦伊代・来正楽夢亜（旭川ジュニア）