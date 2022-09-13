◆ソフトテニス 第５１回加盟中学新人戦（１０日・花咲コート）
【男子】▽準々決勝 旭教大付属３―０光陽、広陵３―０永山南、東陽３―０神楽、東明２―１愛宕▽準決勝 旭教大付属３―０広陵、東明２―１東陽▽決勝 旭教大付属２―１東明
【女子】▽準々決勝 啓北２―１広陵、永山２―１神楽、旭教大付属２―１光陽、東陽３―０東光▽準決勝 啓北２―１永山、東陽２―１旭教大付属▽決勝 啓北２―１東陽
◆ソフトテニス 第５１回加盟中学新人戦（１０日・花咲コート）
2022/09/13
◆ソフトテニス 第５１回加盟中学新人戦（１０日・花咲コート）
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