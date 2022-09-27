【男子】▽１回戦 鷹栖６６―３４光陽、富良野東５５―４１中央、美瑛７７―１８広陵、東明６２―５６中富良野、北星６２―３７神楽、富良野西６８―３１明星、東神楽５３―４５上富良野、忠和１１７―３７東光▽２回戦 神居東６９―３５鷹栖、愛宕１４５―２１富良野東、美瑛６５―６４東陽、北門４１―３７東明、緑が丘６４―３１北星、永山南８０―３４富良野西、東神楽７０―４４永山、当麻・愛別６３―２９忠和▽３回戦 神居東６５―２１愛宕、美瑛５５―５１北門、緑が丘７９―４１永山南、当麻・愛別６５―２１東神楽▽決勝リーグ 神居東７２―２６美瑛、当麻・愛別７２―４４緑が丘、神居東８３―２２緑が丘、当麻・愛別７２―４１美瑛、美瑛５０―４６緑が丘、神居東６６―３１当麻・愛別▽順位 ①神居東②当麻・愛別③美瑛③緑が丘▽優秀選手賞 江口温大（神居東）
【女子】▽１回戦 東川・中富良野６０―３７緑が丘、永山７７―５４鷹栖、東光７２―１２中央、六合７９―３８美瑛、北門８７―２９北星、東陽６１―３５神楽▽２回戦 神居東９６―１９東川・中富良野、永山７３―１７啓北、東明４６―３８東神楽、当麻・比布４８―４２東光、六合４５―２１広陵、忠和３２―３１愛宕、北門７２―２４富良野西・富良野東、上富良野５２―２６東陽▽３回戦 神居東８３―３７永山、当麻・比布３８―３６東明、忠和５３―２２六合、上富良野５２―４４北門▽決勝リーグ 神居東８４―４５当麻・比布、忠和５５―４６上富良野、神居東７３―５７上富良野、忠和５９―５０当麻・比布、上富良野６９―３４当麻・比布、神居東５６―４３忠和▽順位 ①神居東②忠和③上富良野③当麻・比布▽優秀選手賞 藤根いつき（神居東）
◆バスケットボール 第３回全国Ｕ１５選手権大会旭川地区予選（１７、１８、２３、２４日・鷹栖中体育館ほか）
2022/09/27
【男子】▽１回戦 鷹栖６６―３４光陽、富良野東５５―４１中央、美瑛７７―１８広陵、東明６２―５６中富良野、北星６２―３７神楽、富良野西６８―３１明星、東神楽５３―４５上富良野、忠和１１７―３７東光▽２回戦 神居東６９―３５鷹栖、愛宕１４５―２１富良野東、美瑛６５―６４東陽、北門４１―３７東明、緑が丘６４―３１北星、永山南８０―３４富良野西、東神楽７０―４４永山、当麻・愛別６３―２９忠和▽３回戦 神居東６５―２１愛宕、美瑛５５―５１北門、緑が丘７９―４１永山南、当麻・愛別６５―２１東神楽▽決勝リーグ 神居東７２―２６美瑛、当麻・愛別７２―４４緑が丘、神居東８３―２２緑が丘、当麻・愛別７２―４１美瑛、美瑛５０―４６緑が丘、神居東６６―３１当麻・愛別▽順位 ①神居東②当麻・愛別③美瑛③緑が丘▽優秀選手賞 江口温大（神居東）
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