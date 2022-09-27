　【男子】▽１回戦　旭東８５―４６富良野、旭実１２４―３２旭高専、旭西８６―３２旭藤星、旭北７４―６９旭永嶺、旭南８４―５５旭農、旭龍谷９３―５３旭明成▽２回戦　旭工１１９―５８旭東、旭実１３８―４４旭西、旭北７４―６９旭南、旭龍谷９３―６３旭大高▽準決勝　旭工９９―７３旭実、旭龍谷１１０―４０旭北▽決勝　旭工９０―８２旭龍谷▽最優秀選手賞　坂東温斗（旭工）
　【女子】▽１回戦　旭東２０―０旭西、旭実９８―６２旭商、富良野７７―５５旭永嶺▽２回戦　旭藤星１０８―３５旭東、旭南６９―４７旭北、旭龍谷６１―５８旭実、旭明成１０２―４８富良野▽準決勝　旭藤星１１８―６１旭南、旭明成８６―５６旭龍谷▽決勝　旭藤星１００―５７旭明成▽最優秀選手賞　古沢摩奈（旭藤星）