　【男女混合】▽４年生以下　①本庄康士郎・赤田健悟（旭教大付属）②松田・松山（旭教大付属・東五条）▽５・６年生　①松本佳大・山崎航駕（旭教大付属・永山）②細川・堀（末広北）③山口・梅木（旭川・愛宕東）③南・早坂（末広北）