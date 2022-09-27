【男子】▽準々決勝 沖中（広陵）３―１高橋（名寄）、山田（旭教大付属）３―０中山（東明）、田嶋（名寄）３―２西原（広陵）、大村（旭教大付属）３―０高本（比布中央）▽準決勝 山田３―０沖中、大村３―０田嶋▽決勝 山田３―０大村

【女子】▽準々決勝 森川（啓北）３―０井沢（旭教大付属）、佐藤（広陵）３―２橘内（比布中央）、松橋（旭教大付属）３―１野元（啓北）、西木戸（比布中央）３―２松谷（上富良野）▽準決勝 森川３―１佐藤、松橋３―１西木戸▽決勝 森川３―２松橋