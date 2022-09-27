▽１回戦 東川大雪１３―１新富・永山中央・近一・鷹栖合同、東光１７―０東五条、末広・東豊合同７―３愛宕東・当麻・緑が丘合同、永山西６―０忠和、東聖１１―１啓明▽２回戦 東川大雪１６―１末広北・永山南、春光２８―５三小・千代田合同、東光１１―１愛別、末広・東豊合同１４―４陵雲・比布・北鎮合同、永山西５―２美瑛、神楽１１―１大有、共栄２３―５春光台、東聖７―１近文・旭稜合同▽３回戦 東川大雪１０―０春光、東光５―０末広・東豊合同、永山西８―２神楽、東聖２１―３共栄▽準決勝 東光４―１東川大雪、永山西９―４東聖▽決勝 永山西１１―２東光