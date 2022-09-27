　▽１回戦　鷹栖町役場６―２ブレイクホーキンス、シャネルズ３―２石田兼松八興建設、旭川消防署野球部１１―０アルティメット、旭川クラブ７―１Ｔ・Ｋ、上川町役場３―２ニューヤンキース、アサヒカワＳＮＥＳ　不戦勝　旭川教員クラブ、明治旭川工場４―０比布町役場▽２回戦　鷹栖町役場６―４旭川ホームストーリー、旭川消防署野球部９―２シャネルズ、上川町役場３―０旭川クラブ、明治旭川工場７―４アサヒカワＳＮＥＳ▽準決勝　旭川消防署野球部１３―９鷹栖町役場、上川町役場３―１明治旭川工場▽決勝　上川町役場４―０旭川消防署野球部