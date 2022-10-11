【男子】◇シングルス▽５９歳以下 ①沼亮太朗（札幌ニッタククラブ）②横山（エレッズ旭川）③浅田（旭川アスタリスク）③藤田（札幌リバプール）▽６０～６９歳 ①丸山恭生（旭川チームグランツ）②白神（札幌厚友会）③窪田（旭川ウィナーズ）③青木（美幌クラブ）▽７０～７４歳 ①下田真之（札幌星球会）②吉田（札幌苗卓会）③本吉（江別卓正会）③山崎（当別卓球協会）▽７５歳以上 ①岩坂達哉（函館卓栄会）②青木（函館卓栄会）③大西（旭川ナガオスポーツクラブ）③小崎（函館卓栄会）◇ダブルス▽１１９歳以下 ①鈴木佑介・沼亮太朗（札幌ニッタククラブ）②三島・久保（札幌道アスティーダ・旭川陵雲クラブ）③須山・森田（札幌Ｂａｌｓ）③本吉・渡部（江別卓正会・小樽市役所）▽１２０～１３９歳 ①白神憲明・五十嵐隆治（札幌厚友会・江別サンダース）②小原・元嶋（旭川陵雲クラブ・札幌前田クラブ）③長谷川・渡辺（ＴＣけんぶち）▽１４０～１４９歳 ①鈴木則行・本吉敏（函館ラジ８・江別卓正会）②吉田・下田（札幌苗卓会・札幌星球会）▽１５０歳以上 ①岩坂達哉・妹尾裕司（函館卓栄会・札幌スイング）②大西・大西（旭川ナガオスポーツ・ＴＣけんぶち）

【女子】◇シングルス▽５９歳以下 ①安田美香（札幌ニッタククラブ）②中川（札幌健卓会）▽６０～６４歳 ①川崎弘美（富良野市役所）②坂本（旭川花咲クラブ）③元嶋（札幌中央クラブ）▽６５～６９歳 ①先名千晶（函館ラジ８）②大和田（札幌北斗クラブ）③小泉（函館グレース）▽７０～７４歳 ①清水則子（江別サンダーズ）②伊藤（釧路柏クラブ）③山沢（札幌フレンド）③相沢（札幌ＬＣＡ）▽７５歳以上 ①田中みえ子（個人旭川）②樋口（江別サンダーズ）◇ダブルス▽１１９歳以下 ①川崎弘美・安田美香（富良野市役所・札幌ニッタククラブ）②須藤・佐藤（旭川卓翔クラブ・旭川陵クラブ）▽１２０～１３９歳 ①先名千晶・近純子（函館ラジ８・札幌セントラル）②深貝・西沢（旭川卓翔クラブ・旭川個人）③下田・元嶋（札幌スワラー４４・札幌中央クラブ）▽１４０～１４９歳 ①伊藤恵美子・田中みえ子（釧路柏クラブ・旭川個人）②相沢・山沢（札幌ＬＣＡ・札幌フレンド）③村上・上田（函館グリットｐｔ・旭川卓翔クラブ）▽１５０歳以上 ①木村富子・中村富美子（野幌クラブ・江別サンダーズ）②樋口・清水（江別サンダーズ）

【男女混合】◇ダブルス▽１１９歳以下 ①沼亮太郎・安田美香（札幌ニッタククラブ）②鈴木・・伊藤（札幌ニッタククラブ・旭川花咲クラブ）③下田・中川（札幌星球会・札幌健卓会）③久保・佐藤（旭川陵雲クラブ）▽１２０～１３９歳 ①吉田留夫・川崎弘美（札幌苗卓会・富良野市役所）②鈴木・先名（函館ラジ８）③大西・近（ＴＣけんぶち・札幌セントラル）③白神・大和田（札幌厚友会・札幌北斗クラブ）▽１４０～１４９歳 ①妹尾裕司・山沢美和子（札幌スイング・札幌フレンド）②本吉・相沢（江別卓正会・札幌ＬＣＡ）③井川・清水（野幌クラブ・江別サンダーズ）③青木・伊藤（美幌クラブ・釧路柏クラブ）▽１５０歳以上 ①小崎喜昭・奥村良子（函館卓栄会）②高橋・木村（野幌クラブ）③櫛野・二ツ谷（留萌Ｇ＆Ｂクラブ）③岩坂・山中（函館卓栄会・函館ＨＹＳクラブ）