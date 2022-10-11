　…団体…
　①札幌レスリングクラブＢ②旭川レスリングクラブＡ③旭川レスリングクラブＢ
　…個人…
　【男女混合】◇年少・年中▽１８㌔級　①蔵重芽郁（旭川）②綿谷（札幌）▽１８㌔超級　①室谷春輝（アルマファイト）②鈴木（札幌）◇年長▽１７㌔級　①阿部慎太（ウォーリアーズ）▽１９㌔級　①桑田朔治（天塩ちびっこ）▽２２㌔級　①沢田寛人（ウォーリアーズ）▽２２㌔超級　①鈴木明（札幌）②中島（帯広）◇小学生１・２年▽１９㌔級　①落合星斗（天塩ちびっこ）②蔵重星（旭川）▽２２㌔級　①小屋畑建人（札幌）②高田（天塩ちびっこ）③星野（札幌）▽２５㌔級　①蔵重心咲（旭川）②山本（ウォーリアーズ）③佐藤（帯広）③千葉（ウォーリアーズ）▽２８㌔級　①川口和奏（札幌）②桑田（天塩ちびっこ）③小山成（ウォーリアーズ）▽３０㌔級　①鈴木愛海（札幌）②沢田（ウォーリアーズ）③小山凪（ウォーリアーズ）▽３０㌔超級　①岩崎莉月（ネムロ）②渡辺（天塩ちびっこ）③綿谷（札幌）③中西（ウォーリアーズ）▽３０㌔超超級　①宮川心（天塩ちびっこ）②中田（札幌）
　【男子】◇小学生３・４年▽２４㌔級　①中村虎蔵（札幌）②荒川（帯広）③猿渡（帯広）▽３０㌔級　①芥川聖矢（札幌）②榎本（ウォーリアーズ）③星野（札幌）③桑田（天塩ちびっこ）▽３３㌔級　①中島慶志朗（帯広）②高田（天塩ちびっこ）③村井（旭川）③村上（旭川）▽３６㌔級　①川口瑛大（札幌）②砂原（天塩ちびっこ）③室谷（アルマファイト）③綿谷（札幌）▽４０㌔級　①岩崎蓮（ネムロ）②磯田（天塩ちびっこ）▽４０㌔超級　①水谷星朗（旭川）②石山（天塩ちびっこ）◇同５・６年▽３２㌔級　①中村虎次郎（札幌クラブ）②本山（Ｂ―レッスル大雪）▽３６㌔級　①米田和公（旭川）②長谷部（旭川）③荒木（札幌）③榎本（ウォーリアーズ）▽４５㌔級　①寒河江冴六（旭川）▽５０㌔級　①村井瑛仁（旭川）▽５０㌔超級　①篠田賢佑（旭川）②高平（旭川）◇中学生▽軽量級　①松野杏也（ネムロ）▽中量級　①井上仁（旭川）▽重量級　①菊地輝（ネムロ）
　【女子】◇小学生３・４年▽２７㌔級　①蔵重莉愛菜（旭川）▽３０㌔級　①蔵重心々菜（旭川）◇同５・６年▽３２㌔級　①松野夏蓮（ネムロ）▽３６㌔級　①長谷部なあさ（旭川）▽４０㌔級　①狭山姫来里（旭川）▽４０㌔超級　①菊地空々（ネムロ）