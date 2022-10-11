…団体…

①札幌レスリングクラブＢ②旭川レスリングクラブＡ③旭川レスリングクラブＢ

…個人…

【男女混合】◇年少・年中▽１８㌔級 ①蔵重芽郁（旭川）②綿谷（札幌）▽１８㌔超級 ①室谷春輝（アルマファイト）②鈴木（札幌）◇年長▽１７㌔級 ①阿部慎太（ウォーリアーズ）▽１９㌔級 ①桑田朔治（天塩ちびっこ）▽２２㌔級 ①沢田寛人（ウォーリアーズ）▽２２㌔超級 ①鈴木明（札幌）②中島（帯広）◇小学生１・２年▽１９㌔級 ①落合星斗（天塩ちびっこ）②蔵重星（旭川）▽２２㌔級 ①小屋畑建人（札幌）②高田（天塩ちびっこ）③星野（札幌）▽２５㌔級 ①蔵重心咲（旭川）②山本（ウォーリアーズ）③佐藤（帯広）③千葉（ウォーリアーズ）▽２８㌔級 ①川口和奏（札幌）②桑田（天塩ちびっこ）③小山成（ウォーリアーズ）▽３０㌔級 ①鈴木愛海（札幌）②沢田（ウォーリアーズ）③小山凪（ウォーリアーズ）▽３０㌔超級 ①岩崎莉月（ネムロ）②渡辺（天塩ちびっこ）③綿谷（札幌）③中西（ウォーリアーズ）▽３０㌔超超級 ①宮川心（天塩ちびっこ）②中田（札幌）

【男子】◇小学生３・４年▽２４㌔級 ①中村虎蔵（札幌）②荒川（帯広）③猿渡（帯広）▽３０㌔級 ①芥川聖矢（札幌）②榎本（ウォーリアーズ）③星野（札幌）③桑田（天塩ちびっこ）▽３３㌔級 ①中島慶志朗（帯広）②高田（天塩ちびっこ）③村井（旭川）③村上（旭川）▽３６㌔級 ①川口瑛大（札幌）②砂原（天塩ちびっこ）③室谷（アルマファイト）③綿谷（札幌）▽４０㌔級 ①岩崎蓮（ネムロ）②磯田（天塩ちびっこ）▽４０㌔超級 ①水谷星朗（旭川）②石山（天塩ちびっこ）◇同５・６年▽３２㌔級 ①中村虎次郎（札幌クラブ）②本山（Ｂ―レッスル大雪）▽３６㌔級 ①米田和公（旭川）②長谷部（旭川）③荒木（札幌）③榎本（ウォーリアーズ）▽４５㌔級 ①寒河江冴六（旭川）▽５０㌔級 ①村井瑛仁（旭川）▽５０㌔超級 ①篠田賢佑（旭川）②高平（旭川）◇中学生▽軽量級 ①松野杏也（ネムロ）▽中量級 ①井上仁（旭川）▽重量級 ①菊地輝（ネムロ）

【女子】◇小学生３・４年▽２７㌔級 ①蔵重莉愛菜（旭川）▽３０㌔級 ①蔵重心々菜（旭川）◇同５・６年▽３２㌔級 ①松野夏蓮（ネムロ）▽３６㌔級 ①長谷部なあさ（旭川）▽４０㌔級 ①狭山姫来里（旭川）▽４０㌔超級 ①菊地空々（ネムロ）