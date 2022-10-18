【男子】◇小学生▽１００㍍ ①並河創太（神居東陸上少年団）②菅（旭川ＡＣ）③中園（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①田代奏太（東光スポーツ少年団）②溝口（東光スポーツ少年団）③莅戸（神居東陸上少年団）▽４００㍍リレー ①旭川ＡＣ―Ａ②旭川ＡＣ―Ｂ③神居東陸上少年団Ａ▽走り幅跳び ①並河創太（神居東陸上少年団）②伊藤（旭川ＡＣ）③村上（神居東陸上少年団）▽ジャベリックボール投げ ①佐々木春馬（神居東陸上少年団）②菅（旭川ＡＣ）③斉藤（枝幸ジュニア陸上クラブ）

◇中学生▽１１０㍍障害 ①大門諄稀（東鷹栖）②瀬尾（富良野東）▽砲丸投げ ①平間礼斗（東鷹栖）②東谷（富良野東）③丸藤（中川）

◇高校・一般▽１００㍍ ①安藤辿（旭龍谷）②小川（旭龍谷）③佐藤（旭大高）▽２００㍍ ①小板橋優哉（旭大高）②安藤（旭龍谷）③門脇（旭龍谷）▽４００㍍ ①小板橋優哉（旭大高）②太田（旭大高）③本間（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①武田和寿（旭実）②鴈田（旭大高）③西野（旭西）▽２０００㍍ ①村田伊吹（神居東中）②泉（神居東中）③八代（神居東中）▽３０００㍍ ①石黒幹太（富良野西中）②佐野（士別中）③神成（富良野東中）▽５０００㍍ ①遠藤優太（旭北）②高橋（旭北）③佐藤（旭北）▽４００㍍障害 ①池田光来（道東海大）②二階堂（旭教大）③片岡（旭教大）▽４００㍍リレー ①旭大高②旭教大③留萌高Ａ▽走り高跳び ①石川修（旭教大）②瀬戸（旭川ＡＣ）③鈴木（士別南中）▽走り幅跳び ①柳智貴（旭永嶺）②藤田（旭大高）③池田（旭農）▽三段跳び ①坂本彪我（留萌高）②渕上（留萌高）③浅倉（旭龍谷）▽砲丸投げ（６・０００㌔） ①渡辺紗斗（旭大高）②林（旭大高）③木幡（旭大高）▽砲丸投げ（７・２６０㌔） ①高橋隆聖（道北陸協）②栗林（旭教大）③片岡（旭教大）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①遠藤琥珀（羽幌高）②谷（旭農）③林（旭大高）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①栗林碧人（旭教大）②細川（なよろＪＡＣ）▽やり投げ ①益井康臣（道北陸協）②岩本（旭商）③佐藤（道北陸協）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①水戸梨緒（芽室陸上少年団）②柴田（神居東陸上少年団）③大月（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①柴田結菜（神居東陸上少年団）②越野（神居東陸上少年団）③森谷（龍谷ＡＣ）▽４００㍍リレー ①旭川ＡＣ―Ａ②愛宕ＡＣ③神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①山下華穂（愛宕ＡＣ）②石田（愛宕ＡＣ）③須藤（神居東陸上少年団）▽ジャベリックボール投げ ①渡部夏音（愛宕ＡＣ）②斉藤（旭川ＡＣ）③大庭（旭川ＡＣ）

◇中学生▽１００㍍障害 ①田村実夢（士別朝日）②渡辺（永山）③三好（永山）▽砲丸投げ ①丹羽咲空（東鷹栖）②田中（永山）③小川（緑が丘）

◇高校・一般▽１００㍍ ①板谷夏生（緑が丘中）②須藤（旭龍谷）③菊地（旭大高）▽２００㍍ ①菊地妃華（旭大高）②田野（旭大高）③峯岸（神居東中）▽４００㍍ ①菊地華恋（士別南中）②鈴木（旭龍谷）③小野寺（旭実）▽８００㍍ ①豊沢みどり（道北アスリートクラブ）②岩戸（旭北）③岡田（枝幸中）▽２０００㍍ ①石川苺（旭龍谷）６分２０秒８８＝道北記録、道北高校記録、北海道高校記録②益塚稀（旭龍谷）６分２１秒２４＝道北記録、道北高校記録、北海道高校記録③中野芽衣（旭龍谷）６分２１秒５０＝道北記録、道北高校記録、北海道高校記録④山本望結（旭龍谷）６分２５秒２５＝道北記録、道北高校記録、北海道高校記録▽３０００㍍ ①岩戸結華（旭北）②金津（東明中）③早川（東京女体大）▽１００㍍障害 ①菅更紗（旭南）②三田（旭教大）▽４００㍍障害 ①池田朱桜（北翔大）②二階堂（旭大高）③長谷川（旭実）▽４００㍍リレー ①旭大高②旭龍谷③緑が丘中Ａ▽走り高跳び ①中西麻実（旭教大）②矢沢（緑が丘中）③渡辺（永山中）▽棒高跳び ①旭ひかり（永山中）②森下（広陵中）▽走り幅跳び ①板谷夏生（緑が丘中）②山田（旭大高）③塚越（士別南中）▽三段跳び ①須藤ひなた（旭龍谷）②和泉（旭大高）③丹羽（旭龍谷）▽砲丸投げ ①野村采加（旭大高）②大田（旭農）③落合（緑が丘中）▽円盤投げ ①野村采加（旭大高）②大田（旭農）③佐藤（旭南）▽やり投げ ①中西麻実（旭教大）②大西（旭明成）③井口（旭明成）