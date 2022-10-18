【男子】◇団体 ①旭川Ａ②永山③美深③東光◇個人▽初心者の部Ａリーグ ①高柳咲玖（旭川）②奥平（旭川）③横井（東光）▽同Ｂリーグ ①北田龍聖（東光）②下田（永山南）③高橋（旭川）▽同Ｃリーグ ①中野渡怜士（富良野東）②川向（旭川）③河崎（東光）④国嶋（旭川）▽５０㌔級 ①吉田颯（永山）②三木（美深）③広瀬（旭教大付属）▽５５㌔級 ①国分星那（士別）②米林（旭川）③八木田（美深）③阿部（東光）▽６０㌔級 ①山本雅琥（士別）②中根（富良野西）③蛯沢（広陵）③佐藤（旭川）▽６６㌔級＋７３㌔級 ①遠藤馴太（和寒）②佐藤（東陽）③奈良（富良野西）③大槻（永山）▽８１㌔級＋９０㌔級 ①近野幹太（美深）②本郷（旭川）③谷口（士別南）▽９０㌔超級 ①斎藤伸樹（永山南）②笹川（旭川）③上村（桜岡）

【女子】◇団体 ①当麻②名寄東③東光④旭川Ａ◇個人▽初心者の部 ①北川莉帆（愛宕）②佐伯（永山）③神下（旭川）▽４８㌔以下級 ①南原青空（名寄東）②夏坂（名寄東）③福士（六合）▽５２㌔級 ①宗像ゆら（旭川）②小堀（東光）③高石（光陽）▽５７㌔級＋６３㌔級 ①扇谷心々菜（当麻）②保里（当麻）③酒井（和寒）③清水（旭川）▽７０㌔級＋７０㌔超級 ①岩崎優生（中央）②小倉（美深）③清水（旭川）③小玉（東光）