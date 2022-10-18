【男子】◇団体 ①旭川Ａ②永山③美深③東光◇個人▽初心者の部Ａリーグ ①高柳咲玖（旭川）②奥平（旭川）③横井（東光）▽同Ｂリーグ ①北田龍聖（東光）②下田（永山南）③高橋（旭川）▽同Ｃリーグ ①中野渡怜士（富良野東）②川向（旭川）③河崎（東光）④国嶋（旭川）▽５０㌔級 ①吉田颯（永山）②三木（美深）③広瀬（旭教大付属）▽５５㌔級 ①国分星那（士別）②米林（旭川）③八木田（美深）③阿部（東光）▽６０㌔級 ①山本雅琥（士別）②中根（富良野西）③蛯沢（広陵）③佐藤（旭川）▽６６㌔級＋７３㌔級 ①遠藤馴太（和寒）②佐藤（東陽）③奈良（富良野西）③大槻（永山）▽８１㌔級＋９０㌔級 ①近野幹太（美深）②本郷（旭川）③谷口（士別南）▽９０㌔超級 ①斎藤伸樹（永山南）②笹川（旭川）③上村（桜岡）
【女子】◇団体 ①当麻②名寄東③東光④旭川Ａ◇個人▽初心者の部 ①北川莉帆（愛宕）②佐伯（永山）③神下（旭川）▽４８㌔以下級 ①南原青空（名寄東）②夏坂（名寄東）③福士（六合）▽５２㌔級 ①宗像ゆら（旭川）②小堀（東光）③高石（光陽）▽５７㌔級＋６３㌔級 ①扇谷心々菜（当麻）②保里（当麻）③酒井（和寒）③清水（旭川）▽７０㌔級＋７０㌔超級 ①岩崎優生（中央）②小倉（美深）③清水（旭川）③小玉（東光）
◆柔道 第４９回旭川市近隣市町中学校大会新人戦（１５日・東光公園武道館）
2022/10/18
【男子】◇団体 ①旭川Ａ②永山③美深③東光◇個人▽初心者の部Ａリーグ ①高柳咲玖（旭川）②奥平（旭川）③横井（東光）▽同Ｂリーグ ①北田龍聖（東光）②下田（永山南）③高橋（旭川）▽同Ｃリーグ ①中野渡怜士（富良野東）②川向（旭川）③河崎（東光）④国嶋（旭川）▽５０㌔級 ①吉田颯（永山）②三木（美深）③広瀬（旭教大付属）▽５５㌔級 ①国分星那（士別）②米林（旭川）③八木田（美深）③阿部（東光）▽６０㌔級 ①山本雅琥（士別）②中根（富良野西）③蛯沢（広陵）③佐藤（旭川）▽６６㌔級＋７３㌔級 ①遠藤馴太（和寒）②佐藤（東陽）③奈良（富良野西）③大槻（永山）▽８１㌔級＋９０㌔級 ①近野幹太（美深）②本郷（旭川）③谷口（士別南）▽９０㌔超級 ①斎藤伸樹（永山南）②笹川（旭川）③上村（桜岡）
スポーツの記録 最新の記事
- ◆サッカー 第３０回東ライオンズクラブ旗争奪少年大会（８、９日・東川ゆめ公園ほか）
- ◆軟式野球 第６回道北地区中学校新人戦大会（８、９日・スタルヒン球場ほか）
- ◆軟式野球 第２２回孝照杯少年北北海道大会（８日・ぴっぷ球場）
- ◆軟式野球 新日本スポーツ連盟第４６回全国選抜大会北海道大会（９日・東光公園第２球場）
- ◆ソフトテニス 第３８回中指協会長杯１年生研修大会（８日・花咲コート）
- ◆テニス 秋季シングルス大会（１０日・花咲コート）
- ◆テニス 第７回ダブルス大会（９日・花咲コート）
- ◆バドミントン 第４８回小学生旭川市民大会兼道北トロフィー杯（８日・鷹栖町総合体育館）
- ◆バドミントン 第２５回スポーツハウス杯ミックス選手権大会（１６日、大成市民センター体育館）
- ◆バスケットボール 旭川支部高校秋季大会（８～１０日・旭藤星高体育館ほか）
- ◆バレーボール 新人戦中学校大会（１５、１６日・六合中体育館ほか）
- ◆バレーボール 旭青会杯クラブ６人制大会（１６日・東川小体育館ほか）
- ◆卓球 加盟団体オープン大会兼バタフライカップ争奪大会中学女子の部（１０日・鷹栖町総合体育館）
- ◆柔道 第４９回旭川市近隣市町中学校大会新人戦（１５日・東光公園武道館）
- ◆陸上競技 第３０回北海道フェスティバル兼道北記録会第４戦（１日・士別市陸上競技場）
- ◆剣道 第２８回ななかまど杯少年大会兼第３７回北海道スポーツ少年団交流大会予選会（１０日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆パークゴルフ 第４回たいせつカップ（９日・神楽山パークゴルフコース）