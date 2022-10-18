　◇決勝トーナメント▽１回戦　東神楽Ａ３―１神楽Ｂ、旭川３―２東川▽２回戦　永山南３―１東神楽Ａ、比布３―２神楽Ａ、緑が丘Ａ３―０東陽Ａ、中央Ａ３―１旭川▽準決勝　永山南３―１比布、緑が丘Ａ３―１中央Ａ▽決勝　永山南３―０緑が丘Ａ