　【男子】▽準決勝　神楽２―１北門、永山２―１六合▽決勝　神楽２―０永山
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　永山南２―０東明、神居２―０旭教大付属、永山２―０上川・愛別、広陵２―０忠和、緑が丘２―０愛宕、東川２―０春光台、鷹栖２―０神居東、旭川２―０六合▽２回戦　永山南２―０神居、永山２―０広陵、緑が丘２―１東川、旭川２―０鷹栖▽準決勝　永山南２―０永山、旭川２―０緑が丘▽決勝　永山南２―１旭川