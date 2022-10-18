　【男子】▽１回戦　旭永嶺１２１―３３羽幌、旭東８９―４４旭農、旭実１０７―３９旭西、旭北９８―４０富良野、旭龍谷１０１―３３旭明成、留萌２０―０旭南、旭大高１６０―３２旭高専▽２回戦　旭工８６―６４旭永嶺、旭東８７―７９旭実、旭龍谷８８―６１旭北、旭大高１３８―４１留萌▽準決勝　旭工１１０―３４旭東、旭龍谷８７―６１旭大高▽決勝　旭工８４―６９旭龍谷▽３位決定戦　旭大高８３―７４旭東▽優秀選手賞　鈴木琉生（旭工）
　【女子】▽１回戦　旭実６９―５１富良野、旭商６７―６５旭西、旭南８９―４３羽幌、旭北８３―３３旭永嶺、旭東８０―３１留萌▽２回戦　旭藤星８４―３０旭実、旭商８４―５８旭南、旭龍谷８５―５９旭北、旭明成９３―３５旭東▽準決勝　旭藤星９３―３９旭商、旭龍谷７９―７８旭明成▽決勝　旭藤星７６―５０旭龍谷
▽３位決定戦　旭明成６８―６２旭商▽優秀選手賞　小島三奈（旭藤星）