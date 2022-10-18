【男子】◇シングルス▽１・２年 ①塩崎旦陽（鷹栖北野）②十河（東神楽）③広瀬（東神楽）④宮崎（東神楽）▽３年 ①平沼聖和（東光）②十河（東神楽）③鈴木（近一）④山中（鷹栖北野）▽４年 ①村上心乃佑（東光）②森山（高台）③太田（東神楽）④平林（鷹栖北野）▽５年 ①相馬瑠生（高台）②相馬獅（高台）③広部（東光）④山中（鷹栖北野）▽６年 ①吉田澄晴（ドリームＢＣ）②高畠（ドリームＢＣ）③森（忠和クラブ）④伊藤（忠和クラブ）
【女子】◇シングルス▽１・２年 ①太田夢姫（東神楽）②外川（鷹栖北野）③平林（鷹栖北野）④扇間（近二）▽３年 ①田村虹瑚（東栄）②園田（近一）③堀（東光）④平尾（東栄）▽４年 ①高畠柚羽（鷹栖北野）②近藤（近文）③井上（鷹栖北野）④平野（東光）▽５年 ①堰八寧桜（東聖インパクト）②宮崎（鷹栖北野）③神野（高台）④太田（陵雲）▽６年 ①木脇怜歩（東光）②佐藤（東光）③水谷（高台）④近藤（近文）
◆バドミントン 第４８回小学生旭川市民大会兼道北トロフィー杯（８日・鷹栖町総合体育館）
2022/10/18
【男子】◇シングルス▽１・２年 ①塩崎旦陽（鷹栖北野）②十河（東神楽）③広瀬（東神楽）④宮崎（東神楽）▽３年 ①平沼聖和（東光）②十河（東神楽）③鈴木（近一）④山中（鷹栖北野）▽４年 ①村上心乃佑（東光）②森山（高台）③太田（東神楽）④平林（鷹栖北野）▽５年 ①相馬瑠生（高台）②相馬獅（高台）③広部（東光）④山中（鷹栖北野）▽６年 ①吉田澄晴（ドリームＢＣ）②高畠（ドリームＢＣ）③森（忠和クラブ）④伊藤（忠和クラブ）
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