【男子】▽Ａ級 ①猪口暁臣・前田聖貴②下崎・氏家▽Ｂ級 ①川縁陽一・八木洋一郎②佐藤・横山▽Ｃ級 ①石川重幸・佐藤慎吾②中尾・大西

【女子】▽Ａ級 ①笠原明美・高山美由起②小松田・松浦▽Ｂ級 ①兼坂智子・四家井美帆②立花・永草▽Ｃ級 ①宮口美好・加藤真澄②広川・伊藤