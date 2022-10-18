　【男子】▽Ａ級　①猪口暁臣・前田聖貴②下崎・氏家▽Ｂ級　①川縁陽一・八木洋一郎②佐藤・横山▽Ｃ級　①石川重幸・佐藤慎吾②中尾・大西
　【女子】▽Ａ級　①笠原明美・高山美由起②小松田・松浦▽Ｂ級　①兼坂智子・四家井美帆②立花・永草▽Ｃ級　①宮口美好・加藤真澄②広川・伊藤