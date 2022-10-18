【男子】▽準々決勝 菅野・羽田（広陵）３―０松原・桑原（旭教大付属）、竹村・田辺（啓北）３―２久田・小川（愛宕）、早川・野田（東陽）３―１岩崎・小川（神楽）、松谷・松田（東光）３―０紺野・田中（永山）▽準決勝 菅野・羽田３―０竹村・田辺、松谷・松田３―１早川・野田▽決勝 松谷・松田３―１菅野・羽田
【女子】▽準々決勝 高松・目黒（広陵）３―１安藤・堂野（永山）、岩本・谷口（神楽）３―２豆田・鳴海（旭川）、山・松山（明星）３―１佐久間・服部佑（広陵）、服部胡・岸本（広陵）３―０四戸・坂下（神楽）▽準決勝 高松・目黒３―０岩本・谷口、山・松山３―２服部胡・岸本▽決勝 高松・目黒３―２山・松山
◆ソフトテニス 第３８回中指協会長杯１年生研修大会（８日・花咲コート）
2022/10/18
【男子】▽準々決勝 菅野・羽田（広陵）３―０松原・桑原（旭教大付属）、竹村・田辺（啓北）３―２久田・小川（愛宕）、早川・野田（東陽）３―１岩崎・小川（神楽）、松谷・松田（東光）３―０紺野・田中（永山）▽準決勝 菅野・羽田３―０竹村・田辺、松谷・松田３―１早川・野田▽決勝 松谷・松田３―１菅野・羽田
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