【男子】▽Ａ級 ①小林龍之輔（旭川テニス協会）②篠川（スウィング！スウィング！）③十河（あーる３０）③今井（ＰＴＴジュニア）▽Ｂ級 ①今田英男（あーる３０）②森本（宮の森）③長谷川（日本製紙）③井上（あーる３０）▽Ｃ級 ①今井朝陽（ＰＴＴジュニア）②広野（あーる３０）③相木（越後さむらい）③鎌田（旭川テニス協会）▽５５歳以上 ①渥美広文（テニス・ラボ）②小浜（カムイの盛）③小林（旭川テニス協会）

【女子】▽Ａ級 ①小原由美子（スギムラ）②酒井（ジョイ）③長橋（ジョイ）③池田（スギムラ）▽Ｂ級 ①坂田もも（ＰＴＴジュニア）②森川（風のガーデン）③増田（カムイの盛）④杉野（旭東高）▽４５歳以上 ①青山美幸（モカ）②今田（モカ）③酒向（エルバッハ）③小松田（ジョイ）