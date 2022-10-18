▽１回戦 中央５―１東川・美瑛中央、小平・苫前・古丹別８―１風連・下川・智恵文、士別南８―１東明、富良野西・上富良野３―２永山南▽２回戦 中央４―２稚内東・稚内・宗谷・稚内南、神楽・東光５―０小平・苫前・古丹別、士別南１４―２羽幌、富良野西・上富良野４―３旭川クラブ▽準決勝 神楽・東光３―０中央、士別南２―１富良野西・上富良野▽決勝 神楽・東光６―２士別南