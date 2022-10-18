▽１回戦 中央５―１東川・美瑛中央、小平・苫前・古丹別８―１風連・下川・智恵文、士別南８―１東明、富良野西・上富良野３―２永山南▽２回戦 中央４―２稚内東・稚内・宗谷・稚内南、神楽・東光５―０小平・苫前・古丹別、士別南１４―２羽幌、富良野西・上富良野４―３旭川クラブ▽準決勝 神楽・東光３―０中央、士別南２―１富良野西・上富良野▽決勝 神楽・東光６―２士別南
◆軟式野球 第６回道北地区中学校新人戦大会（８、９日・スタルヒン球場ほか）
2022/10/18
スポーツの記録 最新の記事
- ◆サッカー 第３０回東ライオンズクラブ旗争奪少年大会（８、９日・東川ゆめ公園ほか）
- ◆軟式野球 第６回道北地区中学校新人戦大会（８、９日・スタルヒン球場ほか）
- ◆軟式野球 第２２回孝照杯少年北北海道大会（８日・ぴっぷ球場）
- ◆軟式野球 新日本スポーツ連盟第４６回全国選抜大会北海道大会（９日・東光公園第２球場）
- ◆ソフトテニス 第３８回中指協会長杯１年生研修大会（８日・花咲コート）
- ◆テニス 秋季シングルス大会（１０日・花咲コート）
- ◆テニス 第７回ダブルス大会（９日・花咲コート）
- ◆バドミントン 第４８回小学生旭川市民大会兼道北トロフィー杯（８日・鷹栖町総合体育館）
- ◆バドミントン 第２５回スポーツハウス杯ミックス選手権大会（１６日、大成市民センター体育館）
- ◆バスケットボール 旭川支部高校秋季大会（８～１０日・旭藤星高体育館ほか）
- ◆バレーボール 新人戦中学校大会（１５、１６日・六合中体育館ほか）
- ◆バレーボール 旭青会杯クラブ６人制大会（１６日・東川小体育館ほか）
- ◆卓球 加盟団体オープン大会兼バタフライカップ争奪大会中学女子の部（１０日・鷹栖町総合体育館）
- ◆柔道 第４９回旭川市近隣市町中学校大会新人戦（１５日・東光公園武道館）
- ◆陸上競技 第３０回北海道フェスティバル兼道北記録会第４戦（１日・士別市陸上競技場）
- ◆剣道 第２８回ななかまど杯少年大会兼第３７回北海道スポーツ少年団交流大会予選会（１０日・リアルター夢りんご体育館）
- ◆パークゴルフ 第４回たいせつカップ（９日・神楽山パークゴルフコース）