　　◇決勝トーナメント▽１回戦　ビアンコネロ５―０ＶＩＴＡ、トロンコ旭川３―０神居・東川、陵雲３―０羽幌、ふらの８―０永山南▽準決勝　トロンコ旭川２―１ビアンコネロ、ふらの１―０陵雲▽決勝　トロンコ旭川１―０ふらの▽３位決定戦　ビアンコネロ４―０陵雲