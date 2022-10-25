…形…

【男女混合】◇幼児 ①菊川真心（常明館）②上田（魁星舘）③佐藤（涛豊館）

【男子】◇小学生▽１年 ①堀口陽多（誠和神）②菊池（誠和神）③伊藤（涛豊館）▽２年 ①菊川陽向（常明館）②上田（魁星舘）③西沢（常明館）▽３年 ①青塚楓磨（涛豊館）②柳沢（魁星舘）③川音（誠和神）▽４年 ①追出町健心（常明館）②鶴間（明仁館）③堀口（誠和神）▽５年 ①北川流輝（常明館）②佐藤（涛豊館）③大杉（誠和神）▽６年 ①伊藤来弥（松涛館）②後藤（涛豊館）③陶山（松涛館）◇中学生 ①児嶋海（涛豊館）②大隅（明仁館）③鈴木（涛豊館）◇高校 ①河合晴紀（涛豊館）②村田（玄制流）③目黒（剛柔会）

【女子】◇小学生▽１年 ①佐藤慧奈（常明館）②田村（沖剛柔）③那須（誠和神）▽２年 ①山崎瑞（常明館）②平野（ワールド）③今田（涛豊館）▽３年 ①三上桃愛（涛豊館）②中山（涛豊館）③福岡（ワールド）▽４年 ①佐藤想亜（常明館）②菊川（常明館）③早坂（常明館）▽５年 ①鈴木綸（涛豊館）②野々村（常明館）③山崎（常明館）▽６年 ①塚本優槻（魁星舘）②赤間（明仁館）③鍋島（未来塾）◇中学生 ①佐藤悠来（常明館）②渋谷（涛豊館）③樋上（涛豊館）◇高校・大学・一般 ①神谷翠（涛豊館）②森田（明仁館）③水谷（涛豊館）

…組手…

【男子】◇幼児 ①上田湊斗（魁星舘）②加藤（誠和会）③高橋（松涛館）③上田蓮（魁星舘）◇小学生▽１年 ①太田葵士（誠和神）②熊原（誠和神）③瀧田（沖剛柔）③陶山（松涛館）▽２年 ①中村翔謙（魁星舘）②下神田（誠和神）③水沢（涛豊館）③菊川（常明館）▽３年 ①川音景都（誠和神）②蓑嶋（和道流）③山本（玄制流）③稲垣（玄制流）▽４年 ①乗松雅宗（武徳士）②堀口（誠和神）③菅原（常明館）③鈴木（常明館）▽５年 ①大杉駿介（誠和神）②大沼（誠和神）③三上（涛豊館）③牧野（涛豊館）▽６年 ①菊池瑛太（誠和神）②斉藤（誠和神）③横沢（松涛館）③栗田（誠和神）◇中学生 ①成田一聡（誠和旭）②本保（ワールド）③三村（ワールド）③池田（誠和旭）◇高校 ①河合晴紀（涛豊館）②児嶋（涛豊館）③斉藤（涛豊館）③中畑（涛豊館）

【女子】◇小学生▽１年 ①那須ほのか（誠和神）②田村（沖剛柔）▽２年 ①平野翼宿（ワールド）②鎌倉（ワールド）▽３年 ①三上桃愛（涛豊館）②中山（涛豊館）③福岡（ワールド）▽４年 ①菊川柚菜（常明館）②佐藤（常明館）③大城（涛豊館）③早坂（常明館）▽５年 ①井元美沙希（涛豊館）②鈴木（涛豊館）③清水（ワールド）③萩原（ワールド）▽６年 ①熊原希（誠和神）②菅野（誠和神）◇中学生 ①渋谷瑚白（涛豊館）②荻原（玄制流）③佐藤（常明館）③樋上（涛豊館）