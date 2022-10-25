▽１部 桜庭圭太朗（エレッズ旭川）▽２部 西海和希（エレッズ旭川）▽３部 須藤泰樹（陵雲クラブ）▽４部 石沢理一（遠軽クラブ）▽５部 釈直哉（旭医大）▽６部 斉藤久也（富良野ＳＣ）▽７部 宮田翔吾（陵雲クラブ）▽８部 佐伯昌良（愛宕スニーカークラブ）▽９部 大友孝啓（紋別クラブ）▽１０部 越智千尋（遠軽クラブ）▽１１部 西木信裕（個人）▽１２部 高張翔吾（和寒卓球協会）▽１３部 藤田晴美（Ｋ―ウイング）▽１４部 金田佳代（フリーダム）▽１５部 杉島彩華（ＴＣけんぶち）▽１６部 木村海斗（ＴＣけんぶち）▽１７部 上西勝美（卓親会）▽１８部 石井喜栄美（大成クラブ）▽１９部 久保幸恵（陵雲クラブ）▽２０部 河内歳男（東神楽クラブ）▽２１部 渡部正章（卓親会）▽２２部 山崎泰樹（旭医大）▽２３部 高橋秀文（富良野布部ＳＣ）▽２４部 斎藤有咲（富良野布部ＳＣ）▽２５部 菅原千聖（旭医大）▽２６部 山下嘉祥（大成クラブ）▽２７部 杉本澪（富良野布部ＳＣ）▽２８部 梶田敏男（愛宕スニーカークラブ）▽２９部 笹川正樹（陵雲クラブ）▽３０部 秦明美（翔くんとゆかいな仲間達）▽３１部 高橋蒼土（たかすクラブ）▽３２部 窪田愛斗（東神楽クラブ）