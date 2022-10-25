　▽１部　桜庭圭太朗（エレッズ旭川）▽２部　西海和希（エレッズ旭川）▽３部　須藤泰樹（陵雲クラブ）▽４部　石沢理一（遠軽クラブ）▽５部　釈直哉（旭医大）▽６部　斉藤久也（富良野ＳＣ）▽７部　宮田翔吾（陵雲クラブ）▽８部　佐伯昌良（愛宕スニーカークラブ）▽９部　大友孝啓（紋別クラブ）▽１０部　越智千尋（遠軽クラブ）▽１１部　西木信裕（個人）▽１２部　高張翔吾（和寒卓球協会）▽１３部　藤田晴美（Ｋ―ウイング）▽１４部　金田佳代（フリーダム）▽１５部　杉島彩華（ＴＣけんぶち）▽１６部　木村海斗（ＴＣけんぶち）▽１７部　上西勝美（卓親会）▽１８部　石井喜栄美（大成クラブ）▽１９部　久保幸恵（陵雲クラブ）▽２０部　河内歳男（東神楽クラブ）▽２１部　渡部正章（卓親会）▽２２部　山崎泰樹（旭医大）▽２３部　高橋秀文（富良野布部ＳＣ）▽２４部　斎藤有咲（富良野布部ＳＣ）▽２５部　菅原千聖（旭医大）▽２６部　山下嘉祥（大成クラブ）▽２７部　杉本澪（富良野布部ＳＣ）▽２８部　梶田敏男（愛宕スニーカークラブ）▽２９部　笹川正樹（陵雲クラブ）▽３０部　秦明美（翔くんとゆかいな仲間達）▽３１部　高橋蒼土（たかすクラブ）▽３２部　窪田愛斗（東神楽クラブ）