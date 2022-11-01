【男子】▽３回戦 愛宕１０２―１９鷹栖、忠和５５―５４東明、緑が丘４６―４０当麻、神居東９２―３８永山南▽決勝リーグ 愛宕８３―３０忠和、愛宕７０―４４緑が丘、神居東５１―４４愛宕、緑が丘４４―３２忠和、神居東６４―３７忠和、神居東６４―４０緑が丘▽順位 ①神居東②愛宕③緑が丘③忠和▽優秀選手賞 鍵谷月伽（神居東）

【女子】▽３回戦 忠和７７―３５富良野西・富良野東、上富良野５８―５２北門、東神楽４２―４０当麻・比布、神居東１００―１８美瑛▽決勝リーグ 忠和７１―３０上富良野、忠和５３―５２東神楽、神居東５４―４６忠和、東神楽４４―３４上富良野、神居東６１―３７上富良野、神居東５９―４０東神楽▽順位 ①神居東②忠和③東神楽③上富良野▽優秀選手賞 尾田唯夏（神居東）